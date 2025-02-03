Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ekranlara gelen ve izleyicilerin merakla beklediği “Survivor Yetenek Sizsiniz Yarışması”nda, yarışmacıların birbirinden ilginç performansları geceye damga vurdu. 2 Şubat Pazar akşamı All Star ve Gönüllüler takımları, farklı konseptlerle yeteneklerini sergilemek için sahne aldı.

Yarışmacıların renkli performansları

Gecede, yeteneklerini ortaya koyan yarışmacılar arasında özellikle dikkat çeken performanslar oldu. Sema’nın sergilediği “Dilber Dansı” ve Pınar’ın dilber baskılı çoraplarıyla yaptığı gösteri, sosyal medyada adeta viral oldu. Hadise ise online olarak yarışmaya bağlanarak Sema’nın dansını izleyicilere ve sosyal medya takipçilerine canlı bir şekilde yorumladı. Ancak yarışma gecesi, geçmişte yaşanan Pınar ve Sema kavgası ve sonrasında Sema’nın diskalifiye edilmesi gibi tartışmalı anıları da yeniden gündeme taşıdı.

Büyük ödül ve heyecan dorukta

Acun Ilıcalı, yarışmacıların performanslarını yorumlarken, kazanan takımın ödülünün 5 gün boyunca lüks bir villada yaşamak ve her gün özel kahvaltı ile akşam yemeklerine sahip olmak olduğunu duyurdu. Bu büyük ödül, yarışmanın son anlarında büyük bir heyecan yarattı. Ancak, yarışmacı performansları ve seyirci oyları henüz netlik kazanmadığından kazanan takımın kim olduğu, ortalama oyların açıklanmasının ardından belli olacak.

Acun Ilıcalı ve Hadise’nin rolü

Gecede Acun Ilıcalı ve Hadise, hem yarışmacıların yeteneklerini yorumladılar hem de izleyicilere geceye dair ipuçları verdiler. Acun Ilıcalı’nın, yarışma sürecinde yaşananları değerlendiren açıklamaları ve Hadise’nin canlı performansa olan katkısı, yarışmanın atmosferini daha da renklendirdi.

Sosyal medyada gündem oldu

Yarışmanın akışı, izleyiciler tarafından sosyal medyada yoğun ilgiyle takip edildi. #SurvivorYetenekSizsiniz etiketi altında yarışmanın detayları, yarışmacı performansları ve ödül konusu büyük yankı uyandırdı.