Süper Lig'in en kritik maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem tartışmaları şimdiden başladı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın yabancı hakem talebinin ardından, dünya çapında tanınan hakem Szymon Marciniak derbiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı'nın yabancı hakem talebi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı açıklamada, bu sezon kritik maçlarda yabancı hakem talep ettiklerini ifade etti. Bu açıklama, derbinin hakemi konusunda tartışmaların başlamasına neden oldu.

Marciniak'tan açıklama

Dünyanın en iyi hakemleri arasında gösterilen Polonyalı hakem Szymon Marciniak, derbiyle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'den resmi bir davet almadığı sürece herhangi bir yorum yapmayı istemediğini belirtti. Ancak, "UEFA'da veya Polonya Ligi'nde derbi yoksa ve görevlendirilmeyeceksem ben tabii ki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapabilirim" diyerek açık kapı bıraktı.