Türkiye'de çocuklarda skolyoz (omurga eğriliği) görülme oranı %3'tür ve bu oran kız çocuklarında erkeklere göre 10 kat daha fazladır.

Duruş bozukluğu, vücudun dengeli duruşunun bozulmasıyla ortaya çıkar ve hatalı duruş pozisyonları, iskelet sistemi problemleri ile kas ve eklem deformasyonlarına neden olabilir. Özellikle yaz aylarında kontrolsüz tablet kullanımı, yanlış oturma pozisyonları ve hareketsizlik, omurga eğriliğine ve duruş bozukluklarına yol açabilir.

Duruş bozukluğu ve skolyozu önlemek için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Türkiye'de çocuklarda skolyoz görülme oranı yaklaşık %3'tür ve bu oran kız çocuklarında erkeklere göre 10 kat daha yüksektir. Omurga sağlığı, özellikle gelişme çağındaki çocuklar için kritik öneme sahiptir. Boy uzamasının hızlandığı dönemlerde duruş bozuklukları ve skolyoz, ilerleyen dönemlerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Son yıllarda tablet, bilgisayar ve cep telefonu kullanımının çocuklarda uzun süre hareketsiz kalma ile birlikte ciddi sonuçlar doğurabileceğine dair çalışmalar yapılmaktadır.

Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, çocuklarda omurga eğriliğinin son yıllarda arttığını belirtiyor. Arıca, "Tablet kullanım sürelerinin artmasıyla birlikte çocuklarda skolyoz, omurga bozuklukları ve duruş bozuklukları da artmaktadır. Skolyoz hastalığı teşhis imkanlarının artmasıyla son yıllarda yaklaşık 2 kat arttı. Bu nedenle, çocuklarda ekran kullanımının sınırlandırılması ve kontrolsüz kullanımın önlenmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Tablet kullanımı sırasında alınabilecek önlemler ve doğru duruş konusunda ebeveynlerin çocuklarına rehberlik etme yöntemleri üzerine Prof. Vefik Arıca'nın önerileri şunlardır: