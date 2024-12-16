Göztepe, Hatayspor ile oynadığı karşılaşmada büyük bir şok yaşadı. Maçın 67. dakikasında, savunma oyuncusu Taha Altıkardeş yüzüne aldığı darbe sonrası ciddi bir sakatlık geçirdi. Beyin travması geçirdiği belirlenen Taha, hemen oyundan alındı ve hastaneye kaldırıldı. Mersin’de 1 gün süren müşahede altında kalan genç futbolcunun sağlık durumu genel olarak iyi olsa da, yüzünde bir kırık tespit edildiği öğrenildi. Taha'nın devreyi kapatma ihtimali bulunuyor.

Maçın 73. dakikasında sahayı terk eden bir diğer isim ise Brezilyalı forvet Juan oldu. 76. dakikada oyundan alınan Juan, arka adalesindeki sakatlık nedeniyle MR çektirecek. Göztepe'nin bu iki oyuncusunun durumu, takımın sonraki maçları öncesinde belirsizliğe yol açtı.

Göztepe, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928 ile deplasmanda karşılaşacak. Süper Lig’de ise pazar günü Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Teknik ekip, Taha ve Juan’ın durumlarına göre kadro planlamasını yapacak.