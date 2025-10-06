Afyonkarahisar Bolvadin’de caddede yürüyen taksici Mevlüt İnceer, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Bolvadin’de feci kaza

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Konak Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana gelen kazada, cadde üzerinde yürüyen Mevlüt İnceer (65) adlı taksici, aynı yönden gelen M.E. yönetimindeki 03 EDE 033 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kazanın ardından İnceer, önce aracın ön camına çarptı, ardından elektrik direğine çarparak yola savruldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde İnceer’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından İnceer’in cenazesi Bolvadin Devlet Hastanesi morgu’na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Uzun yıllardır ilçede taksicilik yapan Mevlüt İnceer’in bir süre de Selçuklu Mahallesi muhtarlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.