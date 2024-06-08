İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Osmanlı padişahı I. Mahmud döneminde inşa edilen Taksim Maksemi'ni restore edip Cumhuriyet Müzesi olarak açtı.

Taksim Meydanı'ndaki açılışa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan İmamoğlu, meydanın isminin Taksim Cumhuriyet Meydanı olduğunu, Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına şahitlik ettiğini söyledi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Meydanı'nın Türkiye Cumhuriyeti için önemini vurgulayan İmamoğlu, "Taksim'e yeni bir değer katmanın, tam da Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına yakışan yeni bir buluşma alanını katmanın da gururunu yaşıyoruz. 2022'de başlayan bu restorasyon, aslına uygun bir biçimde yapılması, kaybedildiği düşünülen kat yüksekliğini artıran ve özellikle altına yapılan dolguların bu anlamda taşınarak, atılarak yeniden mekanın o zengin halinin bu güzel sunuma kavuşması da büyük bir değer." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, İBB Miras'ın çalışmalarına değinerek, bu şekilde tarihi alanlara, tarihi anılara, tarihi belgelere ve tarihi eserlere sahip çıktıklarını söyledi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ne kadar minnet duysak azdır." diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taksim Meydanı'nda ya da bir anıtın önünde bir bayramı kutlarken, hele hele 10 Kasım'da Atamızı anarken, minnetle yad ederken tüylerim diken diken olur. Gözlerim hafif nemlenir. Bazen de birkaç damla yaş akar. Bu aslında bir gurur ifadesi, aynı zamanda bir hüzün tabii ki Atamızı kaybetmiş olmaktan dolayı. Ama insanlar bazen öyle kalıcı eserler bırakır ki size, ilelebet yaşar. Yaşadıkça da büyür, güzelleşir. Cumhuriyet tam da öyle bir şey. Sizlere çok güzel işler kazandırmak en büyük emelimizdir. Bu amaç doğrultusunda öyle çok çalışacağız ki bizi seyrederken yorulacaksınız."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, Cumhuriyet Müzesi'ni gezdi.

- Atatürk'ün özel eşyası da sergilenecek

Osmantan Erkır ile Şişli'deki İBB Atatürk Müzesi'nin katkılarıyla oluşturulan müzede, Atatürk'ün müşir üniforması, çizmesi, triko süveteri, kalpağı gibi kişisel eşyasını içeren koleksiyonu da yer alacak.

Cumhuriyet Müzesi, pazartesi hariç her gün 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.