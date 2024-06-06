Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Türkiye Belediyeler Birliği Asil Kâtip Üyeliğine seçilerek önemli bir göreve getirildi. Ankara'da gerçekleşen Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda, ülkenin dört bir yanından belediye başkanlarının katılımıyla seçimler yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oy alarak Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı seçilirken, Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci de Asil Kâtip Üyeliğine layık görüldü.

"Adil ve şeffaf çalışacağım"

Meclis Başkan Vekilliği görevine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar seçilirken, ikinci Başkan Vekilliği için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tercih edildi. Mandalinci'nin yanı sıra asil kâtip üyeleri arasında Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran bulunurken, yedek kâtip üyeliklerine ise Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün seçildi.

Başkan Mandalinci, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer üyeleri tebrik ederken, Türkiye Belediyeler Birliği Divan 1. Kâtip Üyesi olarak atanmasını sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e ve diğer yetkililere teşekkürlerini iletti. Mandalinci, yeni görevinde adil, şeffaf ve katılımcı bir yönetişim modeli için çalışacaklarını belirtti.