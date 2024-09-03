Tamer Mandalinci Seneye Su Patlağı Yaşamayacağız

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 1 Nisan’dan itibaren 150 gün süresince belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar ve gelecek projeler hakkında bilgi vermek amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda su altyapısından belediye kafelerine, trafik sorunlarından kültür yatırımlarına kadar birçok konu ele alındı.

Su sorunu için önemli adımlar atıldı

Başkan Mandalinci, Bodrum’un su altyapısında yaşanan sorunlara değinerek, “Seneye su patlağı neredeyse yaşamayacağız,” dedi. Bu kapsamda yapılan iyileştirmeler ve gelecek planlarından bahseden Mandalinci, Bodrum’un su sorununu çözmek için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Belediye kafeleri ve fiyat politikası

Toplantıda, Belediye AŞ Genel Müdürü İbrahim Akbaş, belediye kafelerinin finansal durumuyla ilgili soruları yanıtladı. Akbaş, zarar eden işletmelerin tespit edildiğini ve fiyat politikaları konusunda Başkan Mandalinci’nin talimatıyla çalışmaların başlatıldığını söyledi. “Seneye bu fiyatlarla konuşulmak istemiyoruz,” diyen Akbaş, fiyat düzenlemeleri konusunda ciddi adımlar atılacağını vurguladı.

Geniş kapsamlı bilgilendirmeler

Toplantıda ayrıca temizlik, asfalt çalışmaları, personel giderleri, trafik sorunları, tasarruf tedbirleri, kültür ve spor alanındaki yatırımlar gibi konulara da değinildi. Başkan Mandalinci, bu alanlarda atılan adımların Bodrum’un yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Toplantının sonunda, basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantılarının düzenli olarak yapılacağı bilgisi verildi. Başkan Mandalinci ve ekibi, Bodrum’un gelişimine katkıda bulunacak projeleri şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceklerini ifade ettiler.