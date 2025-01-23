Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Felaketin ardından açıklamalarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir televizyon programında gelen tepkilere yanıt verdi. Özcan’ın, dayı oğlunu başkan yardımcısı yapmasına dair kullandığı ifadeler tartışma yarattı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde yer alan Grand Kartal Otel, Türkiye’nin en acı felaketlerinden birine sahne oldu. 234 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Yangının çıkış sebebine dair soruşturma sürerken, ihmaller zinciri iddiaları gündemde.

Yangının ardından dikkatleri üzerine çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuyla ilgili açıklamalarının yanı sıra, bir televizyon programında kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. “Neden dayı oğlunu başkan yardımcısı yaptın?” sorusuna, “Bana bu soruyu soranlar Tayyip Erdoğan’a hayranlık besleyenler” diyerek yanıt veren Özcan, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Erdoğan damadını niye bakan yaptıysa, ben de dayı oğlumu o yüzden başkan yardımcısı yaptım.”