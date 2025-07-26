Tanyer Yapı, İstanbul Projesiyle Zemin Mühendisliğinde Çıtayı Yükseltti

Zemin mühendisliğinde ulusal marka hedefi

İzmir ve Ege Bölgesi’nde önemli altyapı projelerine imza atan Tanyer Yapı, İstanbul’daki ilk büyük zemin mühendisliği projesine başladı. Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatörü İnşaat Yüksek Mühendisi Batuhan Tozburun, 5 dönümlük arsa üzerinde yükselen özel hastane projesinin zemin çalışmalarına Temmuz ayında başladıklarını belirtti.

İstanbul Haramidere’de inşaatı devam eden projede, diyafram duvar, baret kazık ve ankraj uygulamaları geniş bir makine altyapısı ve uzman ekip ile yürütülüyor. Tozburun, yıl sonuna kadar ilk etabın teslim edilmesinin planlandığını, 2026 yılı içerisinde ise ikinci etap çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

“İstanbul’da büyümek istiyoruz”

Daha önce İstanbul’da Halkalı Metro İstasyonu’nun zemin çalışmalarını üstlendiklerini ifade eden Tozburun, “Kastamonu’da köprü ayağı, Denizli’de yol altyapısı gibi farklı illerde de işler gerçekleştirdik. Ancak bu proje İstanbul dışındaki en büyük uygulamamız oldu. İstanbul’da bir ofis açma planımız var. Yeni projelerle ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Zemin mühendisliğinde ulusal ölçekte bir marka olmayı hedefliyoruz” dedi.

Deneyim ve donanım ön planda

Zemin çalışmalarının teknik kapasite ve tecrübe gerektirdiğini belirten Tozburun, “Tanyer Yapı olarak yaklaşık 200 kişilik deneyimli bir ekip ve geniş makine parkı ile çalışıyoruz. Jet grout, baret kazık ve diyafram duvar gibi farklı teknikleri eş zamanlı uygulayabiliyoruz. Yılda 100 bin metreyi aşan iş hacmimiz var. İzmir’in prestijli yapı firmalarına çözüm ortaklığı sunuyoruz. Bu deneyimi İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin geneline yaymak istiyoruz” diye konuştu.

Alt yapıdan üst yapıya bütüncül hizmet

Tanyer Yapı’nın sadece konut ve ticari projeler değil, aynı zamanda metro hatları, karayolları, köprü ayakları ve yüksek katlı yapıların da zemin mühendisliğini üstlendiğini ifade eden Tozburun, “Firmamız zemin, alt yapı ve üst yapı çözümlerini tek çatı altında sunuyor. Bu, işverenler için ciddi bir avantaj. İşin tamamını tek firma ile çözmek zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Hedefimiz Türkiye genelinde büyümek ve zamanla yurt dışı projelere de açılmak” ifadelerini kullandı.