Gürer: "Hayvancılıkta ithalat, çözüm değil çöküş getirdi"

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’de besicilik yapan Nazmi Güçlü’yü ziyaret ederek hayvancılığın güncel durumunu değerlendirdi. Görüşmede, hayvan ithalatının sorunları çözmediği, yerli üretimin giderek zayıfladığı ve sektörde ciddi bir çöküş yaşandığı ifade edildi.

CHP’li Gürer, 2010 yılından bu yana 11 milyon hayvan ithal edildiğini, bu ithalatlara 12 milyar dolar harcandığını söyledi. “Tüm bunlara rağmen et açığı kapanmadı, çözüm üretilemedi” diyen Gürer, ithalatçı politikaların yerli üreticiyi devre dışı bıraktığını vurguladı.

Besici Güçlü: “Beş yılda 20 kişiden 2 kişi kaldı”

Niğde’de büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan Nazmi Güçlü, bölgede üreticilerin hızla sektörden çekildiğini belirtti. “Beş yıl önce 20 besici vardı, şimdi sadece 1-2 kişi kaldı” diyen Güçlü, artan yem, işçilik, veteriner ve çoban maliyetlerinin altından kalkılamadığını ifade etti.

Kurban Bayramı sonrası sattıkları hayvanların yerine yenisini koyamadıklarını da söyleyen Güçlü, “Kaliteli bir dana 85 bin lira. Bu hayvanı alacak gücümüz kalmadı, sadece borçlarımızı ödedik” dedi.

Gürer: "Et ve süt üretimi çökmek üzere"

CHP’li Gürer, çiğ süt fiyatlarının maliyetin altında kaldığını belirtti. “Litresi 18,35 TL ama yem fiyatı 17-18 TL. Üretici zarar ediyor, bu yüzden süt hayvanları kesime gidiyor” dedi. Doğurganlık çağındaki anaç hayvanların kesime gönderilmesinin hem hayvan varlığını hem de et arzını düşürdüğüne dikkat çekti.

Bir torba yemin fiyatının 800 liraya yaklaştığını söyleyen Gürer, yalnızca kaba yem ihtiyacının yılda 71 milyon tonu aştığını, üretici için her kalemin ağır bir yük haline geldiğini belirtti.

“Hayvancılığın sürdürülebilirliği kalmadı”

Nazmi Güçlü, küçükbaş hayvanda da üretici zarar ettiğini belirtti. “Hayvan 8-9 bin liraya alınıyor, 12-13 bine kadar masraf çıkıyor ama kestirdiğinde 11-11,5 bin liraya satılıyor. Besici zarar ediyor” dedi.

Güçlü, çobanın maaşının 50 bin liraya kadar çıktığını, küçük üreticinin çiğ sütü 12-14 liraya satmak zorunda kaldığını belirterek, “Bu tablo sürdürülebilir değil” diye konuştu.

Gürer: “Çoban sigortasını devlet üstlenmeli”

Hayvancılığın yeniden canlandırılması için önerilerde bulunan Gürer, şu başlıkları sıraladı:

Çobanların sosyal güvenlik primleri devlet tarafından ödenmeli

Ahır giderlerine destek verilmeli

Hayvan aşıları yeniden ücretsiz olmalı

Gençlerin ve kadınların hayvancılığa teşviki için kırsal destek artırılmalı

Samanın ton fiyatının 3.500, yoncanın ise Konya’da 9.000 liraya alınıp İzmir’de 13.000 liraya satıldığını aktaran Gürer, nakliye ve yem maliyetlerinin üretimi durma noktasına getirdiğini söyledi.

"Et tüketimi dar gelirli için lüks oldu"

Besici Güçlü, yaşanan ekonomik sıkıntıların tüketiciyi de etkilediğini belirtti. “Et tüketiminde %100’e varan düşüş var. Emekli, asgari ücretli et alamıyor. Kasaplarda satışlar azaldı” dedi.

Hayvancılık yapmanın ancak çiftçilikle mümkün olduğunu da vurgulayan Güçlü, “Yem üretmeyen bu işi sürdüremez. Mazot, nakliye, işçilik her şey yük. Devlet desteği olmadan hayvancılık yapılamaz hale geldi” diye konuştu.