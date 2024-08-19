Başakşehir Tapu Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda, 6’sı memur toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tapu işlemlerinde maddi menfaat karşılığında usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi.

Rüşvet ve usulsüzlükler ortaya çıktı

Başakşehir Tapu Müdürlüğü’ndeki usulsüz işlemler ve rüşvet anlaşmalarına yönelik yürütülen soruşturmada, bazı tapu görevlilerinin ve iş takipçiliği yapan emlakçıların suçüstü yakalandığı belirlendi. Elde edilen bilgilere göre, Tapu Müdürlüğü’nde görevli kişilerin, arşivden usulsüz evrak temin ettiği ve rüşvet olarak verilen paraların, güvenlik ve temizlik görevlileri aracılığıyla tapu memurlarına ulaştırıldığı tespit edildi.

Soruşturmada, 107 suça konu tapu işleminde yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Bu miktar, güncel enflasyon değerine göre hesaplanmış olup, yapılan usulsüz işlemlerin boyutunu gözler önüne serdi.

Eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul merkezli 4 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, olay tarihinde Başakşehir Tapu Müdürlüğü’nde görevli olup, güncel görev yerleri farklı Tapu Müdürlükleri olan 2 tapu müdürü, 2 tapu müdür yardımcısı ve 2 tapu memuru ile birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında hem mevcut tapu memurları hem de önceki görevlerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen personel bulunuyor. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, suç unsuru olabilecek birçok belge ve dijital materyal de ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor

Başakşehir Tapu Müdürlüğü’ndeki rüşvet ve usulsüzlüklerle ilgili soruşturma devam ediyor.