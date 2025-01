HBO’nun popüler dizisi House of the Dragon 3. sezonunun, 2026’dan önce yayınlanmayacağı rapor edildi. Çekim takvimi ve prodüksiyon sürecindeki gecikmeler nedeniyle, hayranlar Targaryen destanının yeni bölümleri için uzun bir bekleyişe hazırlanıyor.

Çekimler ve post-prodüksiyon süreci gecikmeyi getirdi

Dizinin yapımcılarının, 2025 yılı boyunca çekimlere odaklanacağı bildirildi. Özellikle 3. sezonda yer alacak yoğun görsel efektler ve karmaşık prodüksiyon süreci, yayın tarihindeki ertelemeyi kaçınılmaz hale getirdi. Redanian Intelligence isimli X/Twitter hesabına göre, çekimlerin Mart 2025’te başlayıp Ekim 2025’te tamamlanması planlanıyor. Ancak, aylarca sürecek post-prodüksiyon aşaması, dizinin yayın tarihini en erken 2026’nın ortası veya sonbaharına taşıyacak.

Boşluk The Hedge Knight dizisiyle doldurulacak

House of the Dragon hayranlarının bekleyişini hafifletmek amacıyla HBO, aynı evrende geçen The Hedge Knight dizisini yayınlamayı planlıyor. Bu yan proje, Targaryen destanını seven izleyiciler için alternatif bir hikâye sunacak.

Resmi duyuru bekleniyor

House of the Dragon 3. sezonunun duyurusu, 13 Haziran 2024 tarihinde, 2. sezon prömiyerinden sadece günler önce yapılmıştı. Ağustos 2024’te dizi sorumlusu Ryan Condal, senaryolar üzerinde çalıştıklarını ve çekimlere 2025’in ilk çeyreğinde başlamayı planladıklarını belirtmişti. Ancak HBO, erteleme ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.