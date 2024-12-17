Ordu'da yaşayan eczacı Fuat Türkmen, Galatasaray'ın Avrupa Kupası'ndaki ilk maçında giyilen tarihi formaya sahip olduğunu ve bu formayı büyük bir özenle sakladığını belirtti. Bu nadir formanın, yalnızca Galatasaray müzesinde ve Türkmen'de bulunduğunu söyledi.

Bu forma tarihe tanıklık ediyor

Fuat Türkmen, 1956'daki Galatasaray - Dinamo Bükreş maçında giyilen formayı büyük bir gurur ve dikkatle sakladığını vurguladı:

"Bu forma, Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki ilk maçında giyildi. O zamanlar sadece 2 adet vardı ve biri şu an benim elimde. Bu, hem Galatasaray hem de Türk futbolu için çok önemli bir anıdır."

Turgay Şeren'in hediye ettiği forma

Türkmen, formanın kendisine nasıl ulaştığını anlatırken, Galatasaray’ın efsane kalecisi Turgay Şeren’in yıllar önce ailesine hediye ettiği bu formayı, ailesinin kendisine verdiğini açıkladı:

"Turgay Şeren bu formayı yıllarca sakladıktan sonra aile dostumuza hediye etti. O da bana verdi. Manevi değeri çok büyük ve asla satmayı düşünmüyorum."

"Kan ve ter izleri hala duruyor"

Formanın orijinalliği hakkında konuşan Fuat Türkmen, maçın ne kadar sert geçtiğini belirterek, forma üzerindeki kan ve ter izlerinin hala mevcut olduğunu söyledi:

"Bu formada hala kan ve ter izleri duruyor. 68 yıl önce oynanan maçta muhtemelen defans oyuncularından birinin giydiği bu forma, o dönemin izlerini taşıyor."

"Maddi değeri yok, manevi değeri çok büyük"

Türkmen, bu formanın maddi açıdan bir değeri olsa da, ona biçilen paranın hiçbir anlamı olmadığını söyledi:

"Bazen insanlar para teklif ediyor ama bu forma satılık değil. Manevi değeri çok büyük. Gelecekte çocuklarıma miras kalacak ve onlar da aynı özeni gösterecekler."