Çocukluğundan beri semercilik mesleğini icra eden Muammer Kıl, Ulukapı Mahallesi'nde evinin altındaki atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Semerciliği, 7 yaşında dedesi ve babasıyla başlayan Kıl, 1980 yılında babasının vefatının ardından yalnız başına mesleğini devam ettirdiğini belirtiyor. Seydişehir'de geçmiş yıllarda 100 semerci ustası olduğunu ancak şimdi sadece kendisinin kaldığını dile getiriyor.

Kıl, geçmişte semerciliğin oldukça önemli bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Her evde hayvan çoktu. Yükler, motorlu araçlara yüklendikçe bir zamanlar evin tüm ihtiyacını gören hayvanlar da önemini kaybetmeye başladı. Doru (kızıl) atlar, boz eşekler çekip gitti, semercilik de bitti. Artık eskisi kadar ne semerci kaldı, ne de nalbant." şeklinde konuşuyor.

Çırak bulmakta zorlandığını ve genç neslin mesleğe ilgi göstermediğini dile getiren Kıl, semercilik geleneğinin tarihle birlikte kaybolmaya yüz tuttuğunu düşünüyor. Zanaatını gelecek kuşaklara aktaramamanın üzüntüsünü yaşayan Kıl, kendi dükkanının kapanmasıyla birlikte semercilik geleneğinin de sona ereceğine inanıyor.