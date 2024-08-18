Haber Ekspres'ten Turgay Kılıç'ın haberine göre, İzmir'de Salı günü başlayan yangın Yamanlar Mahallesi'nde yüzünü gösterdi. Yaklaşık bir hafta süren yangın, tüm şehre cehennemi yaşatırken en büyük zararı çiftçi, üretici, hayvanlar ve evi yanan yurttaşlar gördü. Tire Çayırlı Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Gülcan Özkan, zeytinliklerini ve incirlerini kart borçlarıyla diktiğini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Emekli eşinin ise zor şartlarda çalışarak tek gözlü bir evde yaşam mücadelesi verdiklerini de aktaran Özkan, "Yanan yerler, tel örgüyle çevriliydi. Hepsi bize aitti. Buraya hava desteği gelmedi, itfaiye de gelecekti ama yanan çok yer olduğu için başka yerlere gitmek zorunda kalmışlar. Köylüler tankerlerle su taşıdı. Eşim emekli maaşıyla geçinmeye çalışırken gırtlağa kadar borçla buraları suladık, çapaladık ne emeklerle yaptık. Şimdi kül oldu gitti. Bir tane zeytin ağacımız kalmadı. Yıllarımızı, emeğimizi kim verecek şimdi? Yangın hâlâ devam ederken korku içinde yaşıyoruz. Bir canımız kaldı burada" dedi.

'Taş mı yiyelim?'

Gözyaşları içinde küle dönen emeğine bakan Gülcan Özkan, geçimini borçlarla ektiği tarım arazisinden sağlıyordu. Tek gözlü bir evde emekli eşiyle yaşam mücadelesi veren Özkan'ın geriye hiçbir şeyi kalmadı. Gözyaşlarını ara ara silen ve yırtılmış tişörtünü boydan diken Özkan, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Evimiz hariç her şeyimiz yandı. mal varlığımız yangı, ağaçlarımız gitti. evletten yardım bekliyorum. Hiçbir elirimiz de yok, sadece bir göz evimiz kaldı geriye. Bu ağaçlar ne büyük emeklerle yetişti. Kocamın sadece bir emekli maaşı var, başka bir gelirimiz yok. Elimizden tutan olsa çok iyi olacak. Dün akşam sadece Kızılay ve sağlık ekipleri geldi ve gitti. Karadan ve havadan destek de gelmedi. Zeytinimiz, incirimiz kül oldu. Bunlar olmazsa ne yiyeceğiz, taş mı yiyelim?" ifadelerini kullandı.

'Yaban hayatı bitti'

Hayvan Hakları Koruma Federasyonu (HAYFED) İzmir Temsilcisi Seher Kul, gazetemize konuşarak "Bölgede çok fazla hasar var. Çiftçilerin bakmış olduğu hayvanları köy sakinleri kurtarmaya çalıştı. Birçok hayvan ise yangından kaçarak kendilerini kurtarmaya çalışsa da burada yaban hayatı maalesef bitti" dedi.