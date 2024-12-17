17-23 Aralık 2024 tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif Market müşterilerine büyük indirim fırsatları sunuyor. Et, süt ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride cazip fiyatlarla ürünler raflarda yerini aldı. Birçok markada yapılan indirimler, market alışverişini daha ekonomik hale getirecek. Bu fırsatlar, özellikle aile bütçesini düşünenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market’te 17-23 Aralık 2024 tarihleri arasında indirim fırsatları sizlerle.

Tarım Kredi Market katalog

TK Küvet fermente dana kangal sucuk: 569,60 TL

Torku süzme peynir: 124,90 TL

TK Anadolu yeşil mercimek: 49,90 TL

Et ve süt kurumu gövde tavuk: 74 TL

TK tam yağlı doğal yoğurt: 49,90 TL

TK Karadeniz çay: 142,90 TL

Bereket pişmiş piliç döner: 54,90 TL

Tarsüt yarım yağlı tost peyniri: 185 TL

TK tahin: 49,90 TL

MR. OXY yüzey temizlik havlusu: 62,90 TL

Solo tuvalet kağıdı 40’lı: 209,90 TL

Elit bulaşık deterjanı: 91,90 TL

TK Anadolu Osmancık pirinç: 220 TL

TK yağlı salamura: 65 TL

ETİ hoşbeş çeşitleri: 29,95 TL

ASR donuk ayak paça çorbası: 109,90 TL