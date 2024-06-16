KASTAMONU (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin, "Olay sadece bir ülkenin mazlum ve mağdur insanlara uyguladığı soykırım değildir. Anadolu'nun savunmasıdır aynı zamanda, bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir." dedi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, bayramların bağlılığı sağlayan en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Bayram kutlanırken yürek burkan olayların yaşanmaya devam ettiğini dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Daha öncesinde yaptıklarına, 'Olmadı' deyip inkar eden bir katliamın icracısı, bir ülkenin bütün dünyanın başına sardığı bir belayı görüyoruz. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü bunun iki unsuru var. Bir tanesi, millet olarak her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmuşuzdur. İkincisi, bunu Cumhurbaşkanımız birkaç defa söyledi, olay sadece bir ülkenin mazlum ve mağdur insanlara uyguladığı soykırım değildir. Anadolu'nun savunmasıdır aynı zamanda, bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Biz o büyük idealleri, onların tabiriyle 'büyük' dedikleri idealleri biliyoruz, farkındayız. Dolayısıyla bizim hem mazlum ve mağdur, aynı dine mensup insanların uğramış olduğu zulmü ve soykırımı bir taraftan engellemek için var gücümüzle çalışırken, diğer taraftan dünyanın nereye doğru gittiğini, onun sonuçlarının engellenmemesi halinde o ideallerin nereye kadar uzanabileceğini mutlaka hepimizin göz önünde bulundurması gerekir. Sevgiyi de merhameti de dayanışmayı da bir arada olmayı da aramızda yaygınlaştırarak bağlılıklarımızı daha da güçlendirerek inşallah bu süreçleri en iyi bir şekilde geçireceğiz."

Katliamın büyük çoğunluğunun çocuklar, yaşlılar, kadınlar gibi savaşla alakası bulunmayan insanlar olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Onların mağduriyetlerini engellemek için dünyada Türkiye'nin önderliğinde var olan bu karşı koymayı inşallah yine Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi, 'Dünya beşten büyüktür. Bu beş ülke dünyadan daha büyük değildir' kavramını da oturtarak çözeceğiz inşallah." diye konuştu.

Yumaklı, Türkiye Yüzyılı ideallerinin olduğuna işaret ederek, "Bu ideallerimizi de her zaman için diri tutmak zorundayız. Bir tanesi, zayıf olduğunuzda neler olabileceğini bize gösterirken diğer tarafta güçlü olduğunuzda ortaya koyduğunuz her duruş bir sonuç almaya doğru gidiyor. Dolayısıyla bayramları da sahip olduğumuz değerleri de bu minvalde birlik beraberliğimizi pekiştirme misyonu olarak değerlendireceği." diye konuştu.

Yollarının millete hizmet yolu olduğunu belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"Parti olarak Türkiye'nin ikinci yüzyılında olması gerektiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Genel Başkanımızın bize çizdiği hedeflere ulaşmakla ilgili ne gerekiyorsa yapmayı bir amaç, hepimiz için bir hedef belirlemiş durumdayız. Hep şöyle diyoruz, bizler milletimize, devletimize olması gereken hizmeti ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte inşallah Türkiye'nin ikinci yüzyılına ulaşacağız. Tabii bunun için halihazırda AK Parti teşkilatlarının Türkiye'nin bugüne kadarki gelişme sürecinde sağlamış olduğu katkının bugünden sonra da bu yolda devam edeceğini, etmesi gerektiğini belirtmek istiyorum."

Ziyarette AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Hasan Yağcıoğlu da bulundu.



