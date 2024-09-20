Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin tarım sektörünü güçlendirmek ve sürdürülebilir üretimi teşvik etmek amacıyla 2024 yılı Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Destekleme Modeli'ni tanıttı. İzmir'in Kiraz ve Beydağ ilçelerinde gerçekleştirilen toplantılarda, üreticilere yeni modelin detayları aktarıldı.

Üreticilere uzun vadeli güvence

Yeni destekleme modeli, üreticilere 3 yıllık dönemler halinde açıklanacak destek ödemeleri sunarak güvenli bir planlama imkanı tanıyor. Bu modelle tarım ve hayvancılık sektöründe sürdürülebilirlik ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Hayvancılık Destekleme Modeli, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra arıcılık ve ipek böceği yetiştiriciliği gibi faaliyetlere destek sağlayacak. Ayrıca, aile işletmeleri, genç ve kadın üreticiler gibi belirli kriterleri karşılayan yetiştiricilere ilave destekler sunulacak.

Ürün geliştirme destekleri ile kalite artışı

Hayvancılıkta ürün geliştirme destekleri, çiğ süt, besilik erkek sığır ve tiftik üretimi gibi alanları ön plana çıkarıyor. Belirlenen temel destek tutarlarına ek olarak, kendi soğutma tankını kullanan veya sözleşmeli üretim yapan işletmelere ek destek sağlanacak. Bu destekler, üreticilerin verimlilik kriterlerine göre çeşitlilik gösterecek.

Bitkisel üretimde planlı destek modeli

Bitkisel Üretim Destekleme Modeli, tarımsal desteklerin ilk kez üretim dönemi öncesinde açıklandığı bir sistem sunuyor. Üreticilerin geleceğe yönelik plan yapabilmesi amacıyla destek kararları 3 yıllık periyotlarla belirlenecek. Destekler, temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme destekleri olmak üzere üç ana başlıkta toplanacak.

Planlı üretim desteği, su kısıtı olan bölgelerde üreticilere ek destek sağlamayı hedefliyor. Verim ve kaliteyi artırmak amacıyla sertifikalı tohum ve fidan kullanımı ile organik tarım uygulamaları gibi alanlarda destekler devam edecek.

Sürdürülebilir tarım için yeni bir dönem

Yeni destekleme modeli, Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesini artırmayı ve üreticilerin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu modelle üreticilerin yanında olmayı sürdürecek, tarımsal üretimde sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı amaçlayacaktır.