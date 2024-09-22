Tarım ve hayvancılık sektörünün liderleri Türk tarımının önemli aktörü konumundaki Salihli’ye adeta çıkartma yaptı. Salihli Çok Amaçlı Fuar Alanı’nda törenle başlatılan SAGREX 22 Eylül 2024 akşamına kadar devam edecek. Sektör profesyonelleri ve çiftçileri ağırlayacak organizasyonda, organik tarım, bahçe ekipmanları, zirai ilaç, tohum, fide, fidan, canlı hayvan, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, traktör ve biçerdöverler, tarımsal kimya ürünleri, seracılık ekipmanları, gübre, hayvancılık, ekolojik tarım, süt sağım sistemleri ve soğutma üniteleri, hayvancılık ekipmanları ve teknolojileri, hayvansal üretim, hayvan sağlığı ve veterinerlik hizmetleri, toprak ölçüm sistemleri, çiftlik ekipmanları, yem ve yem teknolojileri ürün ve hizmetleri görülebilecek.

Salihli Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı SAGREX 2024 açılış töreni büyük ilgi çekti. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Samet Balgönül, Efor Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Eyigele İşleyen, EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal başta olmak üzere çok sayıda mesleki oda, sivil topluk kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ilgi gösterdi.

SAGREX 2024’ü düzenleyen EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, “Tarım, günlük ekonomi ve toplumsal refah açısından vazgeçilmez bir içeriğe sahiptir. Nüfusun hızla arttığı bu dönemde, verimli ve sürdürülebilir tarım uygulamaları daha büyük bir gereklilik haline geldi. Biz de bu anlayışla, SAGREX 2024'ü planlarken en yeni teknolojiler, modern tarım araçlarını ve yöntemlerini çiftçimizin ayağına taşımayı hedefledik. Bunu burada gerçekleştirdik. Fuar, tarım sektörünün geleceğine yön veren, üretici ile yeni teknolojileri buluşturan ve bilgi paylaşımını sağlayan önemli bir platform niteliğinde. Bu organizasyon ülke tarımının rekabet gücünü artırıyor. Çiftçilerin daha verimli bir şekilde üretim yapmalarına olanak tanıyor. Fuarımızın hedefine ulaşmasını temenni ediyorum”dedi.

Tarımda farkındalık

Tarımının kritik rolüne vurgu yapan Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, “Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Salihlimizde uzun bir aradan sonra düzenlenen bu fuar, tarım teknolojilerindeki yenilikleri, modern üretim tekniklerini ve verimliliği artırmaya yönelik çözümleri keşfetmek için üreticilerimize bir fırsat sunmaktadır. Aynı zamanda, çiftçilerimizle tarım sektöründeki diğer paydaşlar arasında bilgi ve tecrübe alışverişine olanak sağlayacak bir platform oluşturmaktadır” diye konuştu.

Çiftçi kazansın

Verimli bir tarım ve hayvancılık için, kaliteli tohumlar, üstün hayvan ırkları ve uygun ekipmanların vazgeçilmez unsurlar olduğuna dikkati çeken Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, ”Bu fuar, tarımın ihtiyaç duyduğu tüm girdilerin en iyisini temin etme ve tanıtma açısından bizlere büyük destek sağlamaktadır. Burada, yeni yöntemleri ve modern ekipmanları görüp tanıma fırsatı bulacaksınız. Böylece gelirinizi artıracak, emeğinizin karşılığını daha fazla alabileceksiniz. Amacımız, tarımla uğraşan siz değerli üreticilerimizin kazancını daha da artırmaktır. Sahip olduğumuz bu potansiyeli, sizlerin kesesine ve kazancına olumlu etki edecek şekilde değerlendirmek istiyoruz. Artan maliyetler, düşük ürün fiyatları ve yetersiz destekler, emeğinizin değerini düşürüyor. Bu sorunların üstesinden gelmek için hep birlikte çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Parlayan yıldız

Zor bir sürecin ardından modern tarımın merkezi olan ilçede böylesi değerli bir fuarın düzenlenmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, “Tabii ki her şeyin ilkini başarmak oldukça zordur. Bu zorlu süreç boyunca, modern tarımın önemli bir merkezi olan ilçemizde böyle bir fuarın gerçekleşmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Emeği geçerek bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Tarımın, ülke nüfusunun beslenmesinin yanında istihdam ve ihracat ile ekonomiye katkı sağlayan önemli bir sektördür. Salihli Manisa ve Türkiye'ye hatırı sayılır bir katma değer sağlamaktadır. Katma değerin arttırılmasında çifçilerimizin verimi arttıracak yöntemleri öğrenmesi ve kullanmasıdır. Bu fuarın amacı çiftçilerimizin verimini arttırarak daha fazla katma değer yaratmalarını sağlamaktır. Stratejik bir konumdaki Salihlimizde birçok potansiyelin harekete geçirilerek ilçemizin yıldızının daha fazla parlayacağına inanıyorum” diye konuştu.