Ödemiş Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı, bu yıl 24-27 Nisan tarihleri arasında, Ödemiş Belediyesi Fuar Alanı'nda yoğun bir katılımla açıldı. Geçen yılki başarısını iki katına çıkaran fuar, tarım sektörünün geleceğine yön veren yenilikçi ürünlerle dikkat çekiyor. Açılış töreni, Ödemiş Belediye Bandosu'nun marşları ve Halk Oyunları Topluluğu'nun zeybek gösterisiyle renkli anlara sahne oldu.

Açılış töreninde büyük coşku

Fuarın açılışına, yerel yönetimlerin yanı sıra siyasi partiler, meslek odaları, üretici birlikleri, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Tören, renkli bir atmosferde gerçekleşti ve katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Turan: “Çiftçimize teknolojiyi sunuyoruz”

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, açılışta yaptığı konuşmada, “Ödemiş’imiz bir tarım kenti. Çiftçilerimizle son teknoloji ürünleri buluşturmak fuarımızın amacı. Bu fuar, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize çok değerli fırsatlar sunacak” dedi.

Sürav: “Yeni teknolojilerle güçleniyoruz”

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı İbrahim Sürav ise, “Bu fuarın amacı, yeni teknolojileri tanıtmak, eski ürünleri hatırlatmak. Tarım sektörünü geliştirecek yenilikçi araçları çiftçimize sunuyoruz” dedi ve ünlü atasözü "Alet işler, el övünür" sözüyle de sektöre katkı sağladıklarını belirtti.

Baykal: “Tarımda teknolojik üs haline geldik”

EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, fuarın tarım teknolojileri alanındaki önemine değindi. “Çiftçimizin daha verimli ve rekabetçi ürünler üretebilmesi için teknolojiyi ön plana çıkarıyoruz. Tarımda sadece üretim değil, aynı zamanda teknoloji üssü olma yolunda ilerliyoruz” dedi.

Teşekkür plaketleri takdim edildi

Konuşmaların ardından, EFR Fuarcılık Genel Müdürü Muhammed Baykal, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Ödemiş Ticaret Odası Başkanı İbrahim Sürav ve İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcisi Hidayet Petin’e teşekkür plaketi takdim etti.

Kampanya ve etkinlikler

Fuarda, traktörlerden otomotiv ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürün sergileniyor. Organik tarım, hayvan sağlığı, besicilik yarışmaları ve veteriner hekim etkinlikleri gibi zengin içeriklerle dolu olan fuar, katılımcılara farklı alanlarda yenilikçi çözümler sunuyor. Ayrıca, Veteriner Hekim Tahir S. Yavuz’un imza etkinliği de büyük ilgi görüyor.

Ziyaretçi beklentisi

Ödemiş Tarım Fuarı, 27 Nisan’a kadar zengin içeriğiyle ziyaretçilerini bekliyor. Geçen yılki 50 bin ziyaretçinin üzerine, bu yıl daha büyük bir ilgi bekleniyor.