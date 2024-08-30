Tarsus'ta meydana gelen korkunç kazada, iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Tarsus Batı Gişeler çıkışında yaşandı. R.T. idaresindeki çikolata yüklü plakası öğrenilemeyen bir TIR, henüz sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen diğer bir TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da alev aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, ilk tırın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer tırın sürücüsü R.T., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaza sonrası ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Olayın nedeni ve diğer detaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.