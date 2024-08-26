Tavas Belediye Başkanı’ndan Sahte Hesap Uyarısı Dolandırıcılara Dikkat!

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, sosyal medyada kendisinin fotoğrafı ve adıyla sahte hesaplar açan dolandırıcıların vatandaşları hedef aldığını belirterek bir duyuruda bulundu.

Başkan Tatık, yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, benim fotoğrafımı ve adımı kullanarak WhatsApp veya farklı sosyal medya platformlarında sahte profiller oluşturup sizden para talep eden kişilere asla itibar etmeyin. Bu, güveninizi suistimal etmeye yönelik bir dolandırıcılık girişimidir" ifadelerini kullandı.

Başkan Tatık, yakın çevresinden bir kişinin bu şekilde dolandırıldığını belirterek konunun ciddiyetine dikkat çekti. "Maalesef, bir tanıdığım bu yöntemle dolandırıldı," diyerek, bu tür sahtekârlıkların ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade etti. Başkan Tatık, tüm vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı uyanık olmaya çağırdı.