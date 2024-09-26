Esnaf ve sanatkâr kültürünün simgesi olan Ahilik geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, ilçe protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Protokol ve öğrenciler katılım sağladı

Tavşanlı Kaymakamı Halil Affan Erdoğan, AK Parti Kütahya Milletvekili ve aynı zamanda Ahi Babası Mehmet Demir, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, Kütahya Ticaret Müdürü İsmail Hakkı Uygun, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı İbrahim Yiğit ve diğer oda başkanlarının yanı sıra öğrenciler ve ilçe halkı törene katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

"Ahi Evran'ın mirası yaşatılıyor"

Ahilik kültürünün önemini vurgulayan konuşmalar, AK Parti Milletvekili Mehmet Demir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı İbrahim Yiğit ve Tavşanlı Mesleki ve Teknik Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Harun Alparslan tarafından yapıldı. Konuşmalarda, Ahilik teşkilatının yardımlaşma, dayanışma ve toplumsal adalet ilkeleriyle Anadolu’nun sosyal ve ekonomik yapısına katkıları dile getirildi.

Törende, mesleki eğitimde başarılı olan öğrencilere ödülleri takdim edilirken, meslekte 40 yılı aşmış esnaflar da teşekkür belgeleriyle onurlandırıldı. Etkinlik, Ahilik kültürünü simgeleyen şed kuşatma töreni, dua ve halka yapılan ikramlarla sona erdi.

Ahilik Haftası, Tavşanlı’da birlik ve beraberliğin simgesi olarak coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.