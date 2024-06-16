Yerel saatle 17.00 civarında, ev yapımı bir roket fırlatıldığı sırada teknik arıza nedeniyle kontrolden çıkarak seyircilerin bulunduğu alana düştü. Bu talihsiz olayda 4'ü ağır olmak üzere en az 15 kişi yaralandı. Yaralılar hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Teknik arıza panik yarattı

Gösteriyi izleyen bazı katılımcılar, roketin fırlatma rampasında takılı kaldığını ve daha sonra seyircilere doğru yöneldiğini kayda aldı. Görüntülerde panik anları net bir şekilde görülüyor. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Röportajlar ve ilk müdahaleler

Yaralıların durumu hakkında hastane yetkilileri bilgi verirken, festival katılımcıları yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Olay, hem yerel hem de uluslararası medyada geniş yankı buldu.