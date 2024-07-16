İSTANBUL (AA) - Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyon Ankara Temsilcisi Volkan Chi-Yang Huang, Türkiye'nin, Tayvan'ın takım tezgahları ihracatı için ilk 3 hedef ülke arasında yer aldığını belirterek, "Türkiye ve Tayvan sırasıyla dünyanın ilk 18 ve 21 ekonomisi arasında yer almaktadır ve her ikisi de makine, BİT, akıllı şehir, elektrikli araçlar, dronlar ve e-spor sektörlerinde birbirlerini oldukça tamamlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla, işbirliği için hala pek çok alan bulunmaktadır." dedi.

Kentteki bir otelde düzenlenen Tayvan 2024 İstanbul Ticaret Buluşması etkinliğine Volkan Chi-Yang Huang'ın yanı sıra New Taipei City Belediye Başkan Yardımcısı Chu Tih-Ju, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tayvan İş Konseyi Başkanı Necmettin Uzun ve firma yetkilileri katıldı.

300 binden fazla fabrika ve şirketle sanayi başkenti ve Tayvan'ın Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) endüstrisinin merkezi olan Yeni Taipei Şehri Belediyesi, endüstrileri desteklemek ve uluslararası işbirliklerini geliştirmek için BİT, elektronik, mekanik imalat ve sağlık hizmetlerinin de aralarında olduğu çeşitli sektörlerden seçtiği 20 şirketten oluşan ticaret heyeti ile Türkiye'ye geldi.

Heyet, endüstriyel tedarik zinciri içerisindeki güçlü donanım ve yazılım entegrasyon yeteneklerini kullanmaya devam etmek ve iki bölge arasında daha çeşitli sınır ötesi işbirlikleri ve tedarik zinciri alışverişlerini teşvik etmek için Türkiye’de görüşmelerde bulundu.

​​​​​​​Chi-Yang Huang, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Tayvan'ın bir ticaret ülkesi olduğunu ayrıca güçlü bir sanayinin ve üretim kapasitesinin bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin Tayvan için hayati önem taşıyan ticaret ortaklarından biri olduğuna işaret eden Huang, "İki ülke arasındaki ikili ticaret, 2023 yılında 1,8 milyar dolara ulaştı." diye konuştu.

Huang, Türkiye'nin Tayvan'ın takım tezgahları ihracatı için ilk 3 hedef ülke arasında yer aldığına işaret ederek, "Türkiye ve Tayvan sırasıyla dünyanın ilk 18 ve 21 ekonomisi arasında yer almaktadır ve her ikisi de makine, BİT, akıllı şehir, elektrikli araçlar, dronlar ve e-spor sektörlerinde birbirlerini oldukça tamamlayıcı niteliktedir. Dolayısıyla, işbirliği için hala pek çok alan bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.

- "Türkiye, tüm ülkelerle ticaret diplomasisini teşvik etmeye hevesli"

Türkiye'nin tüm ülkelerle ticaret diplomasisini teşvik etmeye hevesli olduğunu kaydeden Huang, "Tayvan da aynı yönde çalışıyor. Kamu ve özel sektör ortaklığı yoluyla ticari işbirliğinin şirketlere fayda sağlayacağından ve ülkeler arasındaki ilişkileri geliştireceğinden eminiz." dedi.

Huang, geçen yıllarda akıllı şehir, insansız hava araçları, rüzgar enerjisi, elektrikli araçlar, akıllı makineler, takım tezgahları ve gıda işleme makineleri konularında ikili sanayi işbirliği toplantıları düzenlediklerini ifade ederek, İstanbul Tayvan Ticaret Merkezi tarafından İstanbul'da düzenlenen 2023 Tayvan Teknoloji Günü gibi bir dizi önemli ticari tanıtım faaliyetini desteklediklerini dile getirdi.

Her iki tarafın da birbirini büyük bir dostlukla desteklediğine dikkati çeken Huang, "Bu nedenle, bu iyi organize edilmiş etkinlikte her iki tarafın da iş alanında kazan-kazan fırsatları yaratabileceğini görmeyi dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

- "Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına genişlemek için stratejik bir merkez"

New Taipei City Belediye Başkan Yardımcısı Chu Tih-Ju da Türkiye'nin sadece Avrupa'nın 6'ncı en büyük ekonomisi olmadığını, aynı zamanda AB ülkeleriyle uzun süredir yakın bağlara sahip köklü bir endüstriye sahip olduğunu belirterek, Türkiye’nin Yeni Taipei Şehri işletmeleri için Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına genişlemek için stratejik bir merkez olabileceğini vurguladı.

Tih-Ju, Türkiye'nin ekonomik ve endüstriyel kalkınmayı ve altyapıyı teşvik etmek için çalışmalara devam ettiğini altını çizerek, şunları aktardı:

"Son yıllarda Türkiye, Akıllı Şehirler Ulusal Politikası ve Eylem Planı ve Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı aktif olarak tanıtarak dijital dönüşümü ve yenilenebilir enerji gelişimini teşvik etmektedir. Bu ziyaret, yerel firmalarla bağlantı kurarak uluslararası ticareti ve somut işbirliklerini teşvik etmeyi, ikili işbirliği köprüleri oluşturmayı ve Yeni Taipei'yi Türkiye için güvenilir bir ortak olarak konumlandırmayı amaçlamaktadır."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Tayvan İş Konseyi Başkanı Necmettin Uzun ise DEİK'in Türkiye'nin iş dünyasının önde gelen girişimcilerini temsil eden 152 iş konseyi, 99 kuruluşu ve 3 bini aşkın bireysel üyesi ile Türkiye özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürüten bir iş diplomasisi kuruluşu olduğunu ifade etti.

Uzun, iki ülke arasında ilişkilerde yakalanan pozitif ivmenin devam etmesini temenni ettiklerini aktararak, iki ülke arasındaki ticari potansiyelin halen altında olduklarını ve ticaret dengesinin geliştirilmesini öncelediklerini belirtti.