TBMM Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu Üyesi Ahmet Yağmur Baş, Şanlıurfa'da bazı ihmaller nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kapatılan bir hastanenin tekrar açıldığını ve denetimlerde ciddi aksaklıklar tespit edildiğini ifade etti.

Denetimlerde tespit edilen aksaklıklar

Ahmet Yağmur Baş, 2022 yılında Şanlıurfa'da bir hastanede yapılan denetimlerde, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde ciddi ihmaller ve eksiklikler tespit ettiklerini belirtti. Örneğin, bir bebeğin oksijen satürasyonunun düşük olmasına rağmen gerekli müdahalelerin yapılmadığı ve başka bir bebeğin solunum tüpünün tıkalı olduğu gibi durumlarla karşılaştıklarını aktardı. Bu ihmaller sonucunda hastanenin kapatıldığını, ancak daha sonra yeniden açıldığını ifade etti. Baş, "O hastanede doğan bir çocuk var. Normalde satürasyonu 70 görünüyor. Hastanın akciğerleri havalanmıyor. Başka bir çocukta tüp tıkanmış, bu kifayetsiz bakım, yorum yapmak istemiyorum. Biz o dönemde de bildirimlerimizi yaptık. İlgili hastane zaten kapatıldı, sonra tekrar açıldı. Yani bu durumlar oluyor. Midesi şiştiği için çocuğun akciğerleri havalanmıyor. Urfa'daki 6 hastaneyi denetledik, 4'ünde büyük aksaklıklar gördük" dedi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesi kapatıldı

Şanlıurfa'da, Özel Meydan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesi, Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda yapılan denetimler sonucunda kapatıldı. Denetimlerde usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine, hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinin faaliyetleri durduruldu ve servisteki bebekler kamu hastanelerine nakledildi.

Komisyonun çalışmaları başladı

TBMM Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamaların ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve ilgili uzmanların katılımıyla toplantılar düzenleniyor.

Sağlık Bakanlığı, özel sağlık kuruluşlarındaki yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yönelik denetimlerini artırmış durumda. İstanbul'da yaşanan "Yenidoğan Çetesi" skandalının ardından, ülke genelinde benzer olayların önüne geçmek için kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Bu denetimler sonucunda, standartlara uymayan ve ihmaller tespit edilen hastanelerin ilgili birimleri kapatılıyor veya faaliyetleri durduruluyor.