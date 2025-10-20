TBMM gündemindeki torba kanun teklifine eklenecek maddeyle, ödeme gücü olmayan vatandaşların GSS borçları ertelenecek; 2015 yılı öncesine ait borçlar ise tamamen silinecek.

Hazırlıkları süren düzenleme yasalaştığında, yaklaşık 10 milyon vatandaşın 100 milyar TL’yi aşan GSS borcu ertelenecek, 1 milyon 491 bin kişinin ise 2015 yılına ait toplam 3,1 milyar TL’lik borcu tamamen silinecek.

2012 yılında yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası sistemi, tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla zorunlu hale getirildi. Çalışanlar, SGK’dan gelir veya aylık alanlar, işverenler, yabancı uyruklular, işsizlik ödeneği alanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler GSS kapsamına giriyor.

Sosyal güvencesi olmayan ve herhangi bir sigortalının bakmakla yükümlüsü sayılmayan vatandaşlar ise primlerini kendileri ödemek zorunda. Gelir testi yaptırılmadığı durumlarda her ay 780,17 TL tutarında prim borcu otomatik olarak işleniyor.

Gelir seviyesi belirli bir eşiğin altında olan vatandaşların primleri, gelir testi sonucuna göre devlet tarafından karşılanıyor. Aylık kişi başına düşen geliri 8.668 TL’nin üçte birinden az olan vatandaşlar prim ödemiyor. Bu tutarın üzerinde geliri olanlar ise brüt asgari ücretin %3’ü oranında prim ödeyerek sağlık güvencesinden faydalanabiliyor.

2015 yılından bu yana GSS prim borçları zaman zaman yapılandırılmış ve faiz affı getirilmişti. Ancak bu kez hükümet, belirli borçları tamamen silmeyi planlıyor. TBMM’ye sunulacak düzenleme kapsamında:

• 1.491.012 vatandaşın 2015 yılına ait

• 554 milyon TL asıl borcu

• 2,57 milyar TL gecikme cezası ve zammı

olmak üzere toplam 3,1 milyar TL borç silinecek.

Silinecek borçlar için vatandaşların ayrıca bir başvuru yapması gerekmeyecek. Yasa yürürlüğe girdiğinde, SGK sisteminde otomatik olarak ilgili borçlar düşülecek. Gelir testi yaptırmak isteyenler ise ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurabilecek.

Borç erteleme kapsamı dışında kalan vatandaşlar, GSS prim borçlarını SGK ile anlaşmalı banka şubelerinden, ATM’lerden, internet bankacılığı üzerinden veya e-Devlet portalındaki “SGK Ödemeleri > GSS Prim” sekmesi aracılığıyla ödeyebiliyor.

TBMM’de önümüzdeki günlerde görüşülmesi beklenen torba teklifin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş, yıllardır biriken borç yükünden kurtulmuş olacak. Bu düzenleme, hem vatandaşlara nefes aldıracak hem de SGK’nın tahsilat süreçlerinde yeni bir dönem başlatacak.