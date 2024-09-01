İzmir Alsancak Limanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin en büyük çıkarma gemilerinden olan TCG Kınalıada ve TCG Sancaktar, limana demir attı. TCG Sancaktar, Amfibi Gemi Projesi kapsamında inşa edilen en büyük gemilerden biri olarak dikkat çekerken, TCG Kınalıada ise milli imkanlarla inşa edilmiş bir mühendislik harikası olarak tanıtılmakta.

Gemiler, gün boyunca ziyaretçileri ağırladı ve birçok İzmirli ile çevre illerden gelen vatandaşların ilgisini çekti. 17:00’ye kadar açık olacak gemiler, ziyaretçilere denizcilik ve savunma sanayi hakkında bilgiler sundu.

'Mühendislik harikası'

Adnan Menderes Üniversitesi öğretim görevlisi Filiz Yıldız Akgül, “Aydın’dan geldik ve gemileri gezmekten büyük bir mutluluk duyduk. Yerli üretim ve yerli yazılım kullanımı gerçekten takdire şayan. Mühendislik açısından harika bir iş çıkartılmış,” dedi.

Genç ziyaretçilerden İpek Akgül (8), “Gemileri çok beğendim. Askerlerle ve komutanlarla tanıştım. Madalyonlarını gördüm,” şeklinde konuşurken, Miray Eylül Temizer (12) gemilerin büyüklüğünden etkilendiğini ve iç kısımlarını çok beğendiğini belirtti.

Menemen Anadolu Lisesi öğrencisi Öykü İrem Güneş (17) ise sabahın erken saatlerinde gemileri görmek için geldiğini ifade etti.

Bu özel etkinlik, hem savunma sanayisinin gelişimini hem de milli gemi üretimindeki başarıları kutlamak amacıyla büyük ilgi gördü.