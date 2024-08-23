Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini, Başkan Dr. Fatih Karahan'ın yurt dışı programı nedeniyle 8 Kasım 2024 olarak güncellediğini duyurdu.

Enflasyon Raporu'nun yayım tarihi ertelendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılına ait 4. Enflasyon Raporu’nun yayım tarihini 8 Kasım 2024 olarak güncelledi. İlk olarak 31 Ekim 2024 tarihinde yayımlanması planlanan rapor, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın yurt dışı toplantı programı nedeniyle ertelendi. Merkez Bankası, bu ertelemeyi resmi bir duyuru ile kamuoyuna açıkladı.

Yurt dışı programı nedeniyle erteleme

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, ertelemenin nedeni olarak Başkan Dr. Fatih Karahan’ın uluslararası toplantı programı gösterildi. Karahan’ın, önemli uluslararası finans toplantılarına katılmak üzere yurt dışında bulunacağı belirtilirken, bu durumun raporun yayım tarihinin ertelenmesine yol açtığı ifade edildi.

Enflasyon Raporu ve para politikası üzerindeki etkileri

Enflasyon Raporu, Türkiye’nin para politikası ve ekonomik görünümü açısından büyük önem taşıyor. Bu rapor, enflasyon beklentileri, ekonomik büyüme tahminleri ve Merkez Bankası’nın para politikası stratejileri hakkında önemli bilgiler sunuyor. Dolayısıyla, raporun yayım tarihindeki değişiklik, piyasalarda yakından takip ediliyor.

TCMB'nin duyurusu ve erişim bilgileri

Merkez Bankası, Enflasyon Raporu’nun yayım tarihine ilişkin detaylı bilgilere TCMB’nin resmi internet sitesinden ulaşılabileceğini belirtti. Piyasa aktörleri ve ekonomik analistler, raporun yayımlanacağı yeni tarihte TCMB’nin güncel enflasyon tahminlerini ve politika duruşunu yakından inceleyecek.