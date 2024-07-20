TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iki evde 34 bin 118 sentetik ecza hap ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, Aydoğdu ve Zafer Mahallesi'nde belirlenen 2 evde yaptıkları aramalarda, 34 bin 118 sentetik ecza hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği sanılan 18 bin 800 lira ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler B.Y. ve T.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: aa