Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları ve yalıtım malzemesi üreten bir fabrikada çıkan yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, fabrikada patlamalara yol açarken, sprey kutuları çevreye saçıldı. İtfaiye ekipleri, yangının yakındaki evlere sıçramaması için büyük bir çaba sarf etti. Yangının sıçradığı bir evde hafif hasar meydana geldi.

Olay yerine hızla gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve özel firmaların yangın söndürme ekipleri, toplamda 20’den fazla araçla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken, fabrikada büyük çaplı hasar oluştu ve tesis kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektriksel arızadan çıktığı düşünülüyor

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Vali Soytürk, yangının hekzan gazıyla ilgili elektriksel bir arızadan kaynaklandığını düşündüklerini belirterek, "Yangın kontrol altına alındı. Bir evimiz hafif hasar gördü ama can kaybı yaşanmadı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Yangının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin netleşmesi için detaylı incelemelerin başlatıldığını ifade etti.