Kazaya neden olan aracın sürücüsü, olayın ardından gözaltına alındı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi’nde, 'Kuka' olarak bilinen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TESKİ) ait kanal açma aracı, yürekleri burkan bir kazaya karıştı. Eski Sanayi mevkisinde, bir arızaya müdahale etmek için yola çıkan U.A. idaresindeki aracın, Atatürk Bulvarı'ndan Usta Sokak'a geçtiği sırada, 15 yaşındaki Ö.E. isimli yabancı uyruklu çocuk, bisikletiyle kaldırımda ilerliyordu.

Kaza anında ayağı kopan çocuk hastaneye kaldırıldı

Kaldırımda seyrettiği iddia edilen Ö.E.'nin bisikleti, kanal açma aracının kör noktasına geldi ve aracın altında kaldı. Kazanın şiddetiyle talihsiz çocuğun ayağı tekerleğin altında ezilerek koptu. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak çocuğu Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuğun durumu ciddiyetini korurken, ayağının yerine dikilebilmesi için acil tıbbi müdahale gerçekleştirildi.

Araç sürücüsü gözaltında

Kazaya ilişkin açıklama yapan araç sürücüsü U.A., bisikleti kör noktada fark edemediğini belirtti. Olayın ardından sürücü, ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Vatandaşlar kaza yerinde toplandı

Olayın duyulmasının ardından çevrede yaşayan vatandaşlar, kaza yerine akın etti. Kaza, bölgede büyük bir üzüntü ve tepkiye neden olurken, güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın detaylarıyla ilgili inceleme sürüyor.