İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mustafa Güvenli, tekstil ve konfeksiyon sektöründe yaşanan ciddi sorunlara dikkat çekti. Haber Ekspres Gazatesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre, halı yıkamacılardan gelinlikçilere, kuru temizlemecilerden terzilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan sorunların başında maliyet artışları ve haksız rekabet yer alıyor. Güvenli, özellikle kaçak faaliyet gösteren Suriyeli işyerlerinin sektörü nasıl olumsuz etkilediğini ve işyerlerinin kapanma oranlarındaki korkutucu artışı gündeme getirdi.

“İzmir tekstilde lokomotif bir şehir’’ diyen Başkan Güvenli, “Bu sene gelinlikçilerin en büyük sorunu maliyetler ve girdiler yüksek olduğundan dolayı iş yapamıyor olmaları. İnsanlar eskisi gibi düğün yapmıyor. Gelinliği satın almak yerine kiralamayı tercih ediyor. Geçen sene bir gelinlik 10 bin lirayken bu yıl 40 bin lira. Çünkü girdi, stopaj, kira, elektrik fiyatları bir kartopu gibi büyüyerek bizleri etkiliyor. Dolayısıyla gelinlikçi esnafı iş yapamıyor. Fason atölye diye tabir ettiğimiz yerlerde sorun çok büyük. Atölye kuran arkadaşlarımızın yanında 100 kişi çalışan insanlar var. Buradaki en büyük sıkıntı kaçak faaliyet gösteren Suriyeli işyerleridir. İzmir’in Kapılar, Kestelli, BEGOS, Buca Gediz, MTK bölgeleri olağanüstü derecede kaçak faaliyet gösteren Suriyeli işyerleriyle dolu. Biz bir gömleği 50 TL’ye dikiyorsak bu arkadaşlar 25 TL’ye dikiyor. Çünkü vergi yok, SSK yok, stopaj yok. Yani devlete hiçbir katkıları yok” diye konuştu.

İşyerleri kapanıyor

“Ben iki buçuk yıldır bunlara engel olun diye bas bas bağırıyorum’’’ diyen Mustafa Güvenli, “Eğer ben vergi veriyorsam ve bu ülkeye fayda sağlıyorsam onlar da bizimle aynı şartlarda olsun. Ya da tamamen bunları iptal edin. Ben Avrupa’nın hiçbir yerinde böyle bir sistem görmedim. Bizim ülkemizde buna neden müsaade ediliyor? Neden hiçbir denetim yapılmıyor, bunu anlayamıyorum. Artık bıçak kemiğe dayandı. İşyerleri birer birer kapanıyor. Her gün bize 10-15 tane kapanış geliyor. Kapanma oranları yüzde 25’e çıktı. Açılış ise hiç gelmiyor. Vatandaşlık alan Suriyeliler ise kapanış olarak gösterip kaçak çalışmaya devam ediyorlar. Bir işyerinin sigortası 8 milyon olur mu? Bunun altından kalkamıyoruz. İşverenler de gidip Suriyeliye iş veriyor. Devlet burada çok büyük para kaybediyor. Bu insanlar fatura kesmiyor. Biz her yaptığımız işe fatura kesip vergi ödüyoruz. Biz esnaf olarak ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. Suriyeli birinci sınıf vatandaş oldu. Durumumuz vahim” ifadelerine yer verdi.

Çırak yetişmiyor

Son yıllarda çırak yetişmeme sebeplerine de değinen Başkan Güvenli, “20 yıl önce yapılan 4+4+4 sisteminin bugün çok büyük zararlarını görüyoruz. 17-18 yaşındaki okulu bitiren bir Z kuşağı genç kolay iş bulmanın derdinde. Dolayısıyla bu da büyük bir sorun yaratıyor” dedi.

Olimpiyat kıyafeti eleştirisi

Paris’te gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarının açılış seremonisinde boy gösteren katılımcı ülkelerin sporcuları yöresel kıyafetleriyle öne çıkarken, Türkiye Milli Olimpiyat Takımı’nın pijamaya benzetilen kıyafeti tartışma konusu olmuştu. Bununla ilgili de eleştiride bulunan Mustafa Güvenli, “Bu çok yanlış bir handikap. Bizim bayrağımız kırmızı beyaz. Bu kıyafetle hangi mesaj verilmeye çalışıldı bilemiyorum. Milli duygularımızı kaybetmememiz lazım. Bunu diktiren firma ve yetkililerin görevden alınması gerekiyor” açıklamalarına yer verdi.