Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Kemer köyünde yaşanan olay, ilkel teleferiğin arızalanmasıyla büyük bir tehlike oluşturdu. Yamaç arazide hasat edilen yaş çaylar, teleferiğin arızalanması sonucu metrelerce yüksekte asılı kaldı. İki tarım işçisi, cesur bir şekilde hayatlarını riske atarak asılı kalan çayları kurtardı.

Teleferik arızası yüzünden çaylar havada asılı kaldı

Rize’nin Çayeli ilçesinde, çay tarımı yapan bir aile, hasat ettikleri yaş çayları ilkel bir teleferikle taşımaya karar verdi. Ancak teleferik kısa süre içinde arızalandı ve yük, havada metrelerce yüksekliğe asılı kaldı. Çayları taşıyan çuvallar, teleferik sisteminin durmasıyla birlikte bir tehlike oluşturdu.

Çayları kurtarmak için canlarını tehlikeye attılar

Arızalanan teleferikte çay yüklerinin asılı kaldığını gören iki üretici, durumu çözmek için cesur bir adım attı. Çayları kurtarmak amacıyla tellere bağladıkları çuvallara oturarak, kendilerini tellere tutundular. Bu riskli operasyon, çevredeki diğer kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin asılı kalan çayları yola çekmeye çalıştığı anlar net bir şekilde görülüyor.

Yetkililer tarafından daha güvenli ve modern taşıma sistemlerinin gerekliliği vurgulandı

Yaşanan bu olay, tarım işçileri için büyük bir tehlike arz etti. Teleferik sisteminin yetersizliği ve güvenlik önlemlerinin eksikliği, böyle bir riskli durumun oluşmasına sebep oldu. Olayın ardından, yetkililer tarafından daha güvenli ve modern taşıma sistemlerinin gerekliliği vurgulandı. Ayrıca, çayların güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiği belirtildi.