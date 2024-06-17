Telefon operatörleri, her geçen gün artan rekabet ve kullanıcı talepleri doğrultusunda, çeşitli fiyat ve içeriklerde kampanyalar sunmaktadır. 2024 yılı itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren büyük telefon operatörlerinin en ucuz kampanyalarını sizler için derledik.

Vodofone

Bütçe Dostu 4B

4 GB+ 1000 DK+ 250 SMS

Durma Özelliği 12 ay boyunca hediye! Dijital asistanın TOBi'ye «Durma Özelliği» yazarak fatura aşımını önleyen Durma Özelliği'ni ücretsiz tanımlayabilirsin.

6 ay boyunca Vodafone Pay'den 100 TL hediye. Dijital asistanınız TOBi'ye "Bütçe Dostu Kampanya" yazarak Vodafone Pay Cüzdanım'da tanımlayacağınız kodunuzu alabilirsiniz.

Taahhütsüz tarife ücreti : 430TL

Bütçe Dostu 4GB ismi ile müşteriye sunulan bu teklif Bütçe Dostu 4GB Paketi ve Butce Dostu

Türk Telekom

Yeni Dijital 4GB Tarifesi

​​Tarifenizdeki internetin ve sosyal medyada geçerli ek internetin keyfini çıkarın! Üstelik Yeni Yıl Kampanyasıyla tarifenizden indirimli olarak yararlanabilirsiniz.

​Yeni Dijital 4GB Tarifesi her ay yurt içinde geçerli 2 GB internete ek olarak Instagram, X, YouTube ve Facebook'ta geçerli 2 GB Sosyal Medya Paketi, 1000 dakika konuşma, 250 SMS ve e-dergi üyeliği içermektedir. Tarifeye Hemen Başvur üzerinden kolayca geçiş talebinde bulunabilirsiniz.

Fiyat: 190 TL

12 ay taahhüt ile

Ek faydalar

Online'a Özel Fiyat, Ek 2 GB Sosyal Medya Paketi, 3 Ay Youtube Premium Üyeliği, Sınırsız BİP ve YaaY,e-dergi Üyeliği, İl ve ilçelere 24 Saatte Teslimat

Turkcell

Star 1500 DK

200 TL

Kampanyadan Turkcell bireysel faturalı ses hattı müşterileri faydalanabilir. Son 90 günde yeni tesis, port in ya da faturasızdan faturalıya geçiş yapan müşteriler bu kampanyadan yararlanamaz.​

Star 1500 DK Kampanyası 100MB internet, her yöne 1500 dakika her yöne 250 SMS/MMS içerir.

Kampanya dahilinde verilen faydalar yurt içi kullanım için geçerli olacaktır.

Kampanya kapsamında TV+'ta geçerli 5GB internet, Lifebox'ta 5GB internet ve Fizy'de geçerli 5GB internet sunulmaktadır. Paketteki TV+, Lifebox ve Fizy uygulamaları için verilen internet hakkına servis hizmeti dahil değildir. Bu servislere ait verilen internet hakları servis satın alındıktan sonra kullanılabilir.