Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, 5 milyon euroluk kefalet ödemesi ve Fransa'dan çıkmama şartıyla denetimli olarak serbest bırakıldı. Durov, hakkında açılan soruşturma kapsamında haftada iki kez Fransız polisine imza vereceği açıklandı.

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, uyuşturucu kaçakçılığı, çocuğun cinsel istismarı materyali satışı ve mesajlaşma platformunda dolandırıcılıkla ilgili 12 suçla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 24 Ağustos'ta Paris'te gözaltına alınmıştı.

Fransız polisi tarafından dört gün süren sorgulamanın ardından yapılan açıklamada, Durov'un 5 milyon euroluk kefalet ödemesi ve Fransa'dan çıkmama şartıyla denetimli olarak serbest bırakıldığı ifade edildi. Durov’un denetimli serbestlik kapsamında Fransız polisine haftada iki kez imza vereceği belirtildi.

Telegram'dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, şirketin CEO'su Durov'un ‘gizleyecek bir şeyi olmadığı’ vurgulandı. Uygulamanın moderasyon politikasının ise ‘endüstri standartlarında olduğu ve sürekli geliştirildiği’ belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron soruşturmanın siyasi boyutuna ilişkin yapılan yorumlar ile ilgili olarak pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Pavel Durov'un tutuklanmasının ardından Fransa'ya ilişkin yanlış bilgiler gördüm. Fransa ifade ve iletişim özgürlüğüne, yenilikçiliğe ve girişimcilik ruhuna derinden bağlıdır. Böyle de kalacaktır.Bir hukuk devletinde özgürlükler, hem sosyal medyada hem de gerçek hayatta, vatandaşları korumak ve temel haklarına saygı göstermek için yasal bir çerçeve içinde korunur. Yasaları uygulamak, tam bağımsızlık içinde yargıya düşer.Telegram kurucusunun Fransa topraklarında tutuklanması, devam etmekte olan bir adli soruşturmanın parçası olarak gerçekleşmiştir. Bu hiçbir şekilde siyasi bir karar değildir. Bu konuda karar vermek yargıçlara kalmıştır" dedi.

Durov kimdir?

Saint-Petersburg doğumlu teknoloji girişimcisi Pavel Durov (39), 2006’da Facebook’tan etkilenerek sosyal medya uygulaması VKontakte’yi kurdu.

Günümüzde VK olarak bilinen şirketin değeri, 3 milyar dolara ulaştı.2013 Kasım’da Durov, VK’nin yüzde 12 hissesini MailRu’nun sahibi Ivan Tavrin’e sattı. Daha sonra MailRu, VK’nin 52 hissesine sahip oldu. 2014 yılında da tüm hisseleri alarak VK’nın sahibi oldu.

Durov, günümüzde Berlin merkezli Telegram uygulamasının sahibi olarak biliniyor ve Forbes’a göre 17.2 milyar dolarla dünyanın en zengin 112’nci kişisi oldu.