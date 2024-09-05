Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Bayraklı ilçesinde 375 hektarlık alanın orman statüsünün kaldırılmasına itirazlar bitmiyor. Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, orman sınırı dışına çıkarılmak istenen yerin 15 Ağustos 2024 tarihinde başlayan yangında yanan ormanlık alanın yaklaşık 90 hektarını da kapsadığını belirterek kararın Anayasa’ya da aykırı olduğu açıkladı.

İzmir Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremden sonra Bayraklı’daki ormanlık alanın statüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla depremzedelere konut yapılması için değiştirildi.

Ormanlık bölgenin rezerv alan ilan edilmesine karşı yapılan itirazlar sonucunda Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Rezerv alan konutlarının yer aldığı bölge, geçen gün Erdoğan’ın kararı ile yeniden ormanlık alan sınırından çıkarıldı.

31 Ağustos’ta Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Bayraklı’da 375 hektarlık alanın orman statüsü kaldırıldı.

Ormanda yanan alanı kapsıyor

Konuyla ilgili açıklama yayımlayan TEMA, orman sınırı dışına çıkarılmak istenen yerin 15 Ağustos 2024 tarihinde başlayan yangında yanan ormanlık alanın yaklaşık 90 hektarını da kapsadığına dikkat çekti. Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilen kararın iptali istendi.

“Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı verdiği 3226 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararındaki alan ile birebir çakışıyor” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Orman sınırı dışına çıkarılmak istenen yer, 15 Ağustos 2024 tarihinde başlayan yangında yanan ormanlık alanın yaklaşık 90 hektarını kapsıyor. Aşağıdaki video, orman sınırı dışına çıkartılan genç ormanlık alanın 3 Mart 2024 tarihinde, yangın öncesi çekilmiş uydu görüntülerinden oluşmaktadır. Anayasamızın 169. Maddesinde yer alan 'Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir' hükmü gereği yangından zarar gören alan yeniden orman haline getirilmelidir. Yapılan bu uygulama Anayasaya aykırıdır. Orman varlığımızı tehdit eden bu kararın geri çekilmesini ve 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun EK-16 maddesinin yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi de Resmî Gazete'de yayımlanan kararı mahkemeye taşıyacaklarını ve kararın iptali için dava açacaklarını duyurmuştu.