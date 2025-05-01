TZOB verilerine göre, Nisan ayında 39 temel ürünün 28’inde fiyat artışı yaşandı. Marketle üretici fiyatı arasında en büyük fark yüzde 256 ile havuçta görüldü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Nisan 2025’e ilişkin gıda fiyat raporunu açıkladı. Verilere göre, 39 temel gıda ürününden 28’inin fiyatı arttı. Market fiyatları ile üretici fiyatları arasındaki uçurum ise dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Üretici ve market fiyatı arasındaki uçurum: %256

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını değerlendirdi. En yüksek fark yüzde 256 ile havuçta yaşandı. Üreticide 14 TL olan havuç, market raflarında 50 TL’ye kadar çıktı.

Marul, soğan, fasulye, nohut: Fiyatı 3 katına çıkan ürünler

Bayraktar’ın açıklamasına göre;

Marul üreticide 12,5 TL iken markette 41 TL’ye satıldı.

Kuru soğan %222, kuru fasulye %219, nohut ise %216 fiyat farkı ile dikkat çekti.

Tüm bu ürünlerde üretici fiyatının yaklaşık üç katı, hatta fazlası tüketiciye yansıdı.

Nisan ayının zam şampiyonu: Karnabahar

Marketlerde Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün karnabahar oldu.

Karnabahar: %43 artış

Havuç: %28 artış

Maydanoz: %22 artış

Limon: %20 artış

Marul: %17 artış

Bu artışlar tüketici enflasyonuna doğrudan yansıma riski taşıyor.

Fiyatı düşen ürünler: Salatalık başta

Öte yandan, 11 üründe fiyat düşüşü görüldü. En dikkat çekici düşüşler şu şekilde:

Salatalık: %36 düşüş

Patlıcan: %30 düşüş

Domates: %28 düşüş

Sivri biber: %22 düşüş

Kabak: %12 düşüş

Üreticide de dengesizlik sürüyor

TZOB verilerine göre, Nisan ayında üretici düzeyinde incelenen 31 üründen;

8’inin fiyatı arttı

17’sinin fiyatı düştü

6 üründe fiyat değişmedi

En yüksek fiyat artışı kuru kayısıda, en büyük düşüş ise salatalıkta yaşandı.

Bayraktar: “Yapısal sorunlar giderilmeden çözüm zor”

Şemsi Bayraktar, üretici fiyatlarının artan girdi maliyetlerini karşılayamadığını, pazarlama ve aracılık zincirindeki sorunların fiyat farklarını büyüttüğünü vurguladı. Bayraktar, “Yapısal reformlar şart. Aracıların kârı değil, üreticinin emeği korunmalı” ifadelerini kullandı.