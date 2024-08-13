ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yayımlanan son veriler, Temmuz 2024'ün küresel iklim krizinin boyutlarını net bir şekilde ortaya koyduğunu gösteriyor. Yapılan ölçümlere göre, Temmuz ayı, kaydedilen en sıcak ay olarak tarihe geçti. Bu durum, dünyanın dört bir yanında iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha da hissedildiğini gösteriyor.

Ortalama küresel sıcaklıkta rekor artış

NOAA’nın açıklamasına göre, Temmuz 2024'te kaydedilen ortalama küresel yüzey sıcaklığı, 20. yüzyıl ortalamasının 1,21 derece üzerinde gerçekleşti. Bu artış, yalnızca Temmuz ayını değil, aynı zamanda son 175 yılda kaydedilen tüm aylardan daha sıcak olmasını sağladı. Bu sıcaklık artışı, küresel iklim değişikliğinin hızla ilerlediğini ve önlem alınmadığı takdirde daha ciddi sonuçlarla karşılaşılabileceğini ortaya koyuyor.

Kıtalar arası sıcaklık rekorları

NOAA'nın verilerine göre, Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları Temmuz 2024'te tarihin en sıcak Temmuz ayını yaşarken, Kuzey Amerika da en sıcak ikinci Temmuzunu geçirdi. Bu durum, yalnızca bir bölgenin değil, tüm dünyanın iklim değişikliğinden etkilendiğini ve bu etkinin giderek daha da şiddetlendiğini gösteriyor. Deniz yüzeyi sıcaklıkları da aynı dönemde önemli ölçüde artış göstererek, kayıtlara geçen en sıcak ikinci Temmuz olarak belirlendi.

2024 Yılı "en sıcak yıl" olabilir

NOAA’nın Ulusal Çevresel Bilgi Merkezi (NCEI) tarafından yapılan küresel sıcaklık sıralaması tahminlerine göre, 2024 yılı %77 olasılıkla tarihin en sıcak yılı olabilir. Bu yılın, en sıcak 5 yıl arasında yer alma olasılığı ise kesin olarak değerlendiriliyor. Bu durum, iklim değişikliğinin geldiği noktayı gözler önüne sererken, küresel çapta acil önlemler alınması gerektiğini bir kez daha vurguluyor.