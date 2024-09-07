13 Eylül'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşecek Live From Fest İzmir etkinliği, Teoman ve diğer ünlü isimlerin sahne alacağı bir müzik şölenine ev sahipliği yapacak. Kargo, Vega ve Melis Karaduman da festivalde performans sergileyecek.

Müzik severler için unutulmaz bir gece

İzmir’in kültürel mirasını modern müzikle buluşturan Live From Fest İzmir, 13 Eylül’de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda müzikseverleri ağırlayacak. Festivalin yıldız isimlerinden biri, Türk rock müziğinin efsane ismi Teoman olacak. Ayrıca, Kargo, Vega ve Melis Karaduman gibi ünlü sanatçılar da sahne alacak.

Teoman’dan unutulmaz bir performans

Teoman, rock müziğin köklü isimlerinden biri olarak, sahnede enerjisi ve sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Festivalde diğer yıldızlar

Festivalde, Türk rock müziğinin öncülerinden Kargo ve Vega da sahne alacak. Kargo, sevilen hitleriyle nostalji rüzgarı estirirken, Vega enerjik sahne performansıyla dikkat çekecek. Ayrıca, pop müziğin yetenekli isimlerinden Melis Karaduman da festivalde yer alacak.

Tarihi bir mekanda müzik keyfi

Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası, tarihi atmosferiyle festival için etkileyici bir arka plan sunuyor. Etkinlik, müzikseverlerin hem kaliteli müzik dinleyip hem de tarihi bir mekanda keyifli bir gece geçirmelerini sağlayacak.