Teoman, 30 yıl boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarını, tüm geliri çocuk esirgeme kurumuna bağışlanmak üzere Bosphorus Art Society’nin (B.A.S.) düzenlediği online müzayedeye koyuyor.

Bosphorus Art Society’nin (B.A.S.) "Cash on the Table" markası altında 8 Temmuz Pazartesi günü saat 21:21'de gerçekleştirilecek olan online müzayede, sanatseverleri ve hayırseverleri bir araya getirecek. Müzayedeye katılmak ve eserler hakkında detaylı bilgi edinmek için www.cashonthetableauction.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bosphorus Art Society (B.A.S.) hakkında

Bosphorus Art Society, sanatın iyileştirici gücüne inanan ve bu gücü yaymak için çalışan bir platformdur. Farklı disiplinlerden sanatçıları ve farklı dönemlerden tasarımları bir araya getirerek sanatseverlere özgün ve ilham verici deneyimler sunmayı amaçlamaktadır. "Cash on the Table Art and Design Müzayedesi" ise B.A.S.'nin ilk online müzayedesi olup, sanat dünyasına yeni bir bakış açısı getirmeyi hedeflemektedir.

Teoman'dan anlamlı bağış

Teoman, 30 yıldır kullandığı ve tüm bestelerini yaptığı gitarını müzayedeye koyarak, geliri çocuk esirgeme kurumuna bağışlayacak.