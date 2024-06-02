Terbay Makina'nın fabrika bahçesinde düzenlenen etkinlikte, kuruculardan ve duayen sanayici Cemal Tercan onur konuğu oldu. Etkinliğe Terbay Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak, yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar ve Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi üyesi gazeteciler katıldı. Terbay'ın 70. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri sırasında 60, 50, 40, 30, 20 ve 10. yıllarını tamamlayan personele plaket verildi. Deneyimli personel, anılarını diğer çalışanlarla paylaşırken, etkinlikler müzik ve eğlence ile devam etti.

"Yurt dışında büyümeyi hedefliyoruz"

Terbay Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak, 2023 yılında gerçekleştirdikleri 36 milyon Euro’luk cironun %95'inin ihracattan oluştuğunu ve 2024 yılında 32 milyon Euro ciro öngördüklerini belirtti. Avrupa pazarındaki daralmaya dikkat çeken Baysak, ABD, Endonezya ve Brezilya gibi ülkelere ihracat yaptıklarını ve her iki yılda bir yeni bir ülkeyi portföylerine katmayı hedeflediklerini ifade etti.

Dövizdeki dalgalanmaların maliyetleri artırdığının altını çizen Baysak, kilogram başına ihracat değerini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Şu anda kilogram başı ihracat değerlerinin ortalama 4,5 Euro olduğunu, ancak bazı özel üretim parçalarının değerinin 20 Euro'ya kadar çıktığını belirtti.

Terbay çıraklık eğitim merkezi'nin rolü

1985 yılında kurulan Terbay Çıraklık Eğitim Merkezi'nde 62 öğrenci eğitim alıyor. Baysak, donanımlı ve yetenekli kadrolarının en önemli dayanak noktaları olduğunu ve üretim süreçlerini hızlı bir şekilde tamamlayabilmelerine olanak sağladığını vurguladı.

Abdullah Baysak, makina parkını yenilemeyi ve yeni bir fabrika kurmayı planladıklarını belirtti. Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ne başvuruda bulunduklarını ve yeni fabrika planlarının 10 yıllık bir sürece yayılabileceğini söyledi.

"Ara eleman sıkıntısı büyük"

Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan, sanayi sektörünün en büyük sorunlarından birinin ara eleman sıkıntısı olduğunu belirterek, ailelerin çocuklarını çıraklık okullarına yönlendirmesi gerektiğini söyledi. İyi yetişmiş bir çırak zamanla mühendisten fazla ücret alabilecek duruma gelebiliyor. Terbay'ın meslek liseleriyle işbirliği yaparak nitelikli ara eleman yetiştirmeyi amaçladığını belirtti.

Terbay'ın 70 yıllık öyküsü

1954 yılında Ahmet Kemal Baysak, Cemal Tercan, Salih Şükrü Baysak ve Şükrü Baysak tarafından kurulan Terbay, Türkiye’nin sanayi ve ekonomik büyümesine önemli katkılar sağladı. 1972'de Ege Bölgesi Sanayi Odası’na kaydedilen firma, 2002 yılından itibaren düzenli ihracata başladı ve üretiminin %95’ini ihraç ediyor.

50 bin metrekarelik alanda üretim yapan Terbay, iş makinaları, maden makinaları, zirai araçlar ve ticari araçlar sektörlerine hizmet veriyor. Terbay Çıraklık Eğitim Merkezi'nde bugüne kadar 2 binden fazla öğrenciye eğitim verildi. Yerel yönetimlerle ve mesleki eğitim veren kuruluşlarla işbirliği yaparak genç işsizlere meslek kazandırmayı ve istihdam olanakları sağlamayı amaçlıyor.