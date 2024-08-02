

Uşak Üniversitesi tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olan adaylara yönelik gerçekleştirilen tercih günleri etkinliklerinin değerlendirmesi yapıldı. UÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitenin hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgili kuruluşlar tarafından akredite edildiğine değinerek, Yüksek Öğretim Kalite belgesi alan bir üniversite mezun olan öğrencilerin diplomalarının yurt dışında alınan diploma ile eşdeğer olduğunu söyledi.



Rektör savaş Uşak Üniversitesinin bölgenin en iyi üniversiteleri arasında yer aldığını belirterek uluslararası kuruşlarca akredite edildiğini ve mezun olan öğrencilerin diplomalarının Hollandalı bir öğrencinin diploması ile eşdeğer olduğunu vurgulayarak; “Biliyorsunuz Uşak Üniversitesi bölgenin en iyi üniversitelerinden bir tanesi diyebiliriz. Günden güne gelişen hem uluslar arası, hem de Türkiye içinde tanınırlığı günden güne artan bir üniversite konumundayız. O nedenle hem bölgemize hem de Türkiye'nin bütün illerinden Uşak Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerimiz çok fazla miktarda bulunmaktadır. Biz tercih günlerimiz itibari ile 19 Temmuz'da başlattık, gelen öğrencilerimize hem online hem de yüz yüze bilgiler verdik. Üniversitemizi tanıttık, Üniversitemizin hem dünyada, hem de Türkiye içerisinde akredite edilen kuruluşlar tarafından akredite edildiğini, bugün Uşak Üniversitesi'nden alınan bir diplomanın Hollandalı bir öğrencinin aldı diploma ile aynı değerde olduğunu Yüksek Öğretim Kalite belgesi alan bir üniversite olduğunu gelen öğrencilerimize anlattık. Aynı zamanda online olarak ta bir takım bilgileri öğrencilerimiz ile paylaştık” dedi.



Doluluk oranını yüzde 78'den yüzde 98,99' çıktı

Rektör olarak atandığında doluluk oranlarının yüzde civarında olduğunu belirten Rektör Savaş, bugün bu rakamın neredeyse yüzde 100 seviyelerine geldiğini belirtti. Savaş, “Benim geldiğimde Uşak Üniversitesi'nin doluluk oranı yüzde 78'lerdeydi. Geçen yılı yüzde 98,99 ile kapatmış olduk. Bu sene Uşak Üniversitesinin doluluk oranı yüzde 100'e çıkaracağını inanıyorum. Çünkü Uşak Üniversitesi hem eğitim öğretim bakımından, hem araştırma bakımından, toplumsal katkı bakımından bölgenin en iyi üniversitesi konumuna geldi. Onun için öğrencilerimiz hangi üniversiteyi seçeceklerini çok iyi bildiklerinden, wep sayfalarımızdan bizi sıkı sıkıya takip ettiklerinden dolayı doluluk oranımızın bu sene çok daha artacağını düşünüyorum. Ben bir kez daha öğrencilerimizi iyi düşünmelerini, büyük şehrin zorluklarını da göz önüne almalarını ve Uşak Üniversite'sinin alt yapısından ve spor tesislerinden, kütüphanesine kadar bütün imkanlarından faydalanabilecekleri bir üniversite olduğunu unutmamalarını ve tercihlerini Uşak Üniversitesinden yana yapmaları gerektiğini beyan etmiş olalım. Biz uluslar arası iş birliğin önem veren bir üniversiteyiz. Sadece bunu öğrenci bazında değil araştırma bazında da yapmaktayız. Son olarak Pakistan'da 2 tane üniversite ile hocalarımızı karşı karşıya eşleştirerek, temel araştırma konularına başlamış olduk. Onların kendi alanlarında iyi olan hocaları ile bizim kendi alanlarında iyi olan hocalarımızı bir araya getirdik. Ve bunlar karşılıklı olarak proje üretmeyi başladılar. Dolayısı ile her 2 ülkenin menfaatine olacak bir takım projeler ortaya çıkacak” diye konuştu.



Uluslararası öğrenci sayısı her sene artıyor

Uşak Üniversitesinin sadece uluslar arası işbirliği yapmadığını belirten Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Araştırma bakımından uluslararası çalışırken, öğrenci anlamında uluslar arası öğrenci bakımından Uşak Üniversitesi iyi bir konumda bulunmakta. Geçen yıl 55 farklı ülkeden gelen 2600 civarında uluslar arası öğrencimiz vardı. Bu yılda aynı şekilde farklı ülkelerden gelen öğrencilerimizi aynı rakamlarda yada biraz zerinde olacağını düşünüyorum” ifadelerini kulandı.

Kaynak: İHA