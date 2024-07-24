Mersin'de sosyal medyada büyük tepki çeken bir olayda, terör örgütü Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak sahil kenarında halay çeken bir grup, polis tarafından gözaltına alındı.

Mersin'de gece saatlerinde kaydedildiği anlaşılan görüntülerde, yaklaşık 15 kişilik bir grup, terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven sloganlar eşliğinde terör halayı çektiği görüldü. Videoda yer alan skandal görüntülerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görüntülerde yer alan kişilerin kimliklerinin tespit edilerek 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Tunç, olayın milli birlik ve beraberliği hedef aldığını vurgulayarak, hukuki sürecin titizlikle yürütüleceğini ifade etti.

'Ölürüm Türkiyem' tepkisi

Gözaltına alınan şüphelilerin polis minibüsünde çekilen bir başka görüntüsü de sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, polislerin "Ölürüm Türkiyem" şarkısını çaldığı görüldü. Polislerin, bu yöntemle milli birlik ve beraberlik mesajı verdiği yorumları yapıldı.