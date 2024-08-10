Yıllarca terörle anılan ve huzurun uzak olduğu Hakkari, şimdi doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Yüksekova'daki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde gerçekleştirilen 5. Cilo Fest, bölgenin güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini gözler önüne serdi.

Festivalin ev sahipliğini yapan Sat Buzul Gölleri

Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, sağlanan huzur ortamı sayesinde çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl altıncısı düzenlenen festival, Hakkari Valiliği tarafından organize edildi ve bölgeye büyük bir ilgi gösterildi.

Festival, rafting, kano, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, snowboard ve flyboard gibi etkinliklerle dolu bir program sundu. Katılımcılar, bölgenin eşsiz manzarasında doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu. Bu etkinlikler, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için büyük bir çekim merkezi haline geldi.

Terörin temizlendiği dağlarda festival coşkusu

Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, festivali şu şekilde değerlendirdi: “Kardeşliğin pekiştiği Cilo Dağları’nda Kızılay olarak biz de yerimizi aldık. Birliğin ve beraberliğin simgesi olan bu etkinlikte ikramlarımız olacak. Anlamlı festival. Bu görüntülere ve bu güzelliklere ihtiyacımız vardı. Türkiye'nin her yerinden festivale akın eden vatandaşlarımız var. Yurt dışından gelen turistlerimiz de bulunuyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Terörden temizlenen Hakkari'nin dağları, şimdi huzur ve güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlıyor. Festival, bölgedeki güvenlik durumunun olumlu yönde değiştiğinin ve halkın huzur içinde vakit geçirebildiğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca, bu tür etkinlikler, yerel ekonomiyi canlandırma ve bölgenin tanıtımı açısından önemli bir rol oynuyor.