Türkiye’nin ilk deneyimsel test pilotu Murat Özpala, Yaşar Üniversitesi’nde öğrencilerle buluşarak hayatındaki en büyük tutkusunu ve başarılarını paylaştı. 5 yaşında başlayan pilotluk hayali, 2013 yılında Türkiye’nin ilk temel eğitim uçağı Hürkuş’un test pilotluğunu yaparak gerçeğe dönüşen Özpala, öğrencilere ilham verdi.

Murat Özpala, 29 Ağustos 2013’te Vecihi Hürkuş’un adını taşıyan uçağı ilk kez havalandırmanın gururunu yaşadığını belirterek, "İlk uçuşu tamamladıktan sonra Vecihi Hürkuş’un kızı Gönül Hürkuş bana çiçek getirdi. ‘Allah beni bugünü göreyim diye yaşattı, artık babama kavuşabilirim’ dedi. Bu çok kıymetli bir şey" şeklinde duygu dolu anılarını aktardı. Özpala, o günü hayatının en özel anlarından biri olarak tanımladı.

Cesaret ve azmin önemini vurguladı

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Solotürk’ün eğitmenliğini de yapan Özpala, "Hürkuş bize çok şey öğretti. Ürettiği güç itibariyle ciddi anlamda yüksek performanslı bir uçak. Birçok jetle yarışabilecek kapasitede" diyerek uçağın teknik özelliklerinden bahsetti. Ayrıca, 2006 yılında Hürkuş’u ilk uçuran kişi olmak istediğini belirterek, öğrenciler için cesaret ve azmin önemini vurguladı.