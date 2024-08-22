TFF 3. Lig kulüplerinin başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ile TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin de yer aldı. TFF 3. Lig kulüplerinin başkanları, TFF Başkanlığı'na seçilen Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Ziyarete gelen kulüp başkanlarına tek tek teşekkür eden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendileriyle hatıra fotoğrafları çektirerek yeni sezon için tüm kulüplere başarı dileklerini iletti.