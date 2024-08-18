TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Göztepe A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz olaylar meydana gelmiştir. Misafir takım taraftarlarının tribüne girişleri sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle, misafir takım kulüp başkanının sahaya girip müdahalede bulunmasını kabul etmiyoruz.

Ayrıca, misafir takım kulüp başkanına yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve kesinlikle kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan olayların, futbolun kardeşlik iklimine zarar verdiği açıktır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak hareket ederek, futbolun marka değerini artırmaları gerektiğini vurgulamak isteriz.

Olaylarla ilgili süreç, federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilecek ve gereken kararlar en kısa sürede alınacaktır.”