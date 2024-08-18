Göztepe- Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylarda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşürdüğü belirlenen Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi olan ve akreditasyon kartı sahibi olduğu belirtilen Fatih Özkan gözaltına alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 2. hafta mücadelesinde yaşanan saha içi olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

TFF’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan kamuoyu duyurusunda “Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz” denildi.

TFF’nin açıklaması şöyle:

“Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasında futbol sahalarında görmek istemediğimiz birtakım hadiseler yaşanmıştır. Misafir takım taraftarlarının tribüne girişlerinde yaşanan birtakım olaylardan dolayı, misafir takım kulüp başkanının talimatlara aykırı bir şekilde sahaya girip müdahale etmesini doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. Bununla birlikte; misafir takım kulüp başkanına münferiden yapılan fiziki müdahaleyi çirkin buluyor ve hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı'na geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Yaşanan olayların, futbolda oluşturmak istediğimiz kardeşlik iklimine faydası olmadığı aşikardır. Futbolun tüm paydaşlarının ortak olduğunu, futbolumuzun marka değerini daha iyi noktalara taşıyabilmek için bu paydaşların sağduyulu bir şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz. Süreç detaylı bir şekilde federasyonumuzun ilgili kurulları tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kararlar ivedilikle alınacaktır.”